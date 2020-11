FRANKA PODIJELILA FOTKU NA KOJOJ ĆORLUKA POZIRA SA SINOM, PA SVE ZAINTRIGIRALA: ‘Još malo. Iznenađenje, iznenađenje’

Sretna obitelj uskoro bi se trebala preseliti u svoju vilu u Zagrebu vrijednu oko 15 milijuna kuna

Pjevačica Franka Batelić pratiteljima na Instagramu pohvalila se je da joj je suprug nogometaš Vedran Ćorluka stigao iz Moskve. Na svom je Storyju podijelila fotografiju na kojoj on pozira sa sinčićem Viktorom.

Franka je uhvatila trenutak dok su se njen suprug i sin bosonogi igrali na podu okruženi mnoštvom igračaka. “Deset mjeseci s njim”, napisala je uz hashtag “ključ života”.

Sretna obitelj uskoro bi se trebala preseliti u svoju vilu u Zagrebu vrijednu oko 15 milijuna kuna. Njihov budući dom nalazi se poviše Britanskog trga, u Kozarčevoj ulici, a prostire na 1553 četvorna metra te ima tri kata.

Franka je pratiteljima na Instagramu podijelila i fotografiju na kojoj pozira uz mikrofon. “Još malo. Iznenađenje, iznenađenje”, napisala je uz hashtagove.

“Jedva čekamo vidjeti što je to novo i drugačije!”, “Koliko će sve to biti još u tajnosti? Jedva čekam!”, “Ajme Franka, koliko još dugo? Jedva čekanje”, “Baš me zanima što si nam to pripremila”, “Ne mogu dočekati!”, poručili su joj nestrpljivi fanovi.