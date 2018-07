FRANKA POBJEGLA DVA DANA PRIJE VJENČANJA S ĆORLUKOM: ‘Napokon malo mira u ovom ludilu’

Ono kad tek otvoriš oči, kroz prozor te gledaju sunce i more, @corlukav05_14 prepričava dogodovštine iz jutarnje šetnje, nasmiješ se, pomaziš psa za dobro jutro i s prvim gutljajem kave shvatiš – tvoj cijeli svijet je s tobom u toj sobi, na tom sivom kauču. ❤️ Emotivni throwback na prošli tjedan, Veki se sad sprema za subotuuuu a i ja moram dobro pripremiti glasnice za svoju ulogu najglasnije navijačice u Kalinjingradu! 😎💪🏻💥 #izljevemocija #sorryljudi #nas3 #ajmohrvatskaaaaa #russia2018

A post shared by F R A N K A (@frankaofficial_) on Jun 13, 2018 at 7:38am PDT