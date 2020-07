FRANKA OTKRILA KAKO KOMBINIRA MAJČINSTVO S POSLOVNIM OBAVEZAMA: ‘Volim raditi i nikada nisam bila ovako puna energije’

Franka tvrdi kako Viktora povede sa sobom na snimanje kada god to može, a kada je prezaposlena čuva ga njezina majka Ingrid

Nakon što je njezin sinčić Viktor napunio šest mjeseci, pjevačica Franka Batelić se vratila u studio gdje snima pjesme za svoj novi album. Oboje trenutno borave u Istri, a brižna mama svaki slobodan trenutak posvećuje sinu. Kako sada izgleda njezina radna svakodnevica, otkrila je za Story.

“Kad bolje razmislim, nekako kao da i nisam prestala raditi. Samo dva tjedna nakon porođaja pjevala sam i primila nagradu publike Cesarica za hit godine i pop hit godine za pjesmu ‘Sve dok sanjaš’ te nagradu za pjesmu godine Narodnog radija, koju sam podijelila s Petrom Grašom, a Hrvatska diskografska udruga proglasila me pop izvođačicom godine. Bila je to mi je to velika čast i velika potvrda za ono što radim, jer sve su to bile nagrade publike. Volim raditi i nikada nisam bila ovako puna energije i kreativnosti, što vjerujem da mnoge majke mogu potvrditi”, kazala je.

Franka tvrdi kako Viktora povede sa sobom na snimanje kada god to može, a kada je prezaposlena čuva ga njezina majka Ingrid.

“Potpuno drukčije nego prije njega. Viktor je bio sa mnom na fotkanju tjedan prije, ali spot se snimao u studiju s puno vizualnih i drugih efekata pa je ipak morao preskočiti snimanje i ostati s mojom mamom kod kuće. Međutim, naravno da je sada sve drukčije i da se neprestano brinem o njemu. Na setu snimanja spota šalili su se sa mnom: ‘Deset minuta pauze za Franku da nazove mamu i provjeri kako je Viktor, a za ostale pauza za odmor!’ Ha-ha-ha! Sada sve ima drugi, novi smisao”, ispričala je.