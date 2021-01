FRANKA BATELIĆ ŠIRI OPTIMIZAM I PORUČUJE: ‘Usprkos svemu, evo nas. Živimo dalje…’

Franka je objavila citat koji je sažeo sve ono što ona, kako tvrdi, već danima pokušava verbalizirati

Franka Batelić sa svojim je brojnim pratiteljima na Instagramu podijelila citat koji glasi: “Živiš i dalje, unatoč svemu”.

“Sinoć sam u bespućima interneta slučajno naišla na ovaj quote. Koji u par riječi kaže SVE što ja već danima pokušavam smisleno verbalizirati. Usprkos svemu… evo nas – živimo dalje. Tu je… iza ugla… proljeće”, napisala je Franka na svom profilu.

Franka je nedavno priznala da će joj 2020. ostati u sjećanju po tome što je te godine postala majka.

“I zadnje popodne 2020. je tu… A ja i dalje ne nalazim prave riječi za osvrnuti se na nju. Ali možda je to i OK. Već smo sve doživjeli, rekli, osjetili. Untoč svemu, ja ću je pamtiti po jednom malom smotuljku sreće koji je stigao početkom siječnja i biti joj zahvalna, jer me upoznala s ulogom života – ulogom mame. Bit ću kratka. Zakoračimo hrabro u Novu godinu, zajedno, jači, sa svim naučenim lekcijama iz prethodne. Želim vam mirniju, sretniju, rasplesaniju 2021. punu ljubavi. Voli vas F.”, napisala je uz fotografiju na kojoj pozira u centru Zagreba.

