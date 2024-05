Franka Batelić gostovala je u podcastu "Mame kod Lane" voditeljice Lane Gojak Bajt koju smo pratili u RTL-ovoj seriji "Ne daj se, Nina" čije su propuštene epizode dostupne na Voyo. Franka je u podcastu govorila o majkama koje se na društvenim mrežama prikazuju kao savršene, no pratitelji se s njezinom izjavom nisu složili.

U spornom je videu izjavila da majke koje se na internetu prikazuju savršenima u stvarnosti uopće nisu takve.

"Kad vidiš mame na Instagramu - frizura, djeca su super raspoložena, svi su super odjeveni. Imaju bijele majice, bež hlače, mama ima super šminku, hrana je gotova na stolu… To je tako nerealno. To mi je toliko ono, ne mogu reći koliko smiješno jer da, to je tako daleko od istine", rekla je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Fanovi su na objavu burno reagirali, a mnogi su smatrali da je upravo ona vrsta majke o kojoj je govorila u isječku iz podcasta.

Foto: Instagram

Izbjegava govoriti o majčinstvu

Na negativne komentare Franka se oglasila u Instagram priči, gdje je objasnila da nije namjeravala vrijeđati druge majke te da je kratak video izvučen iz konteksta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Osjećam potrebu da probam nešto raščistiti. Lana je objavila nekakav mali isječak našeg razgovora koji je trajao sat vremena za podcast 'Mame kod Lane', gdje mi je bilo baš jako lijepo. Ja inače nemam običaj pričati uopće o majčinstvu, smatram da je to nešto što aspolutno svaka žena prolazi sama za sebe i može govoriti samo iz svog iskustva i samo o stvarima koje je zapravo ona prošla. Uvijek mi je nekako nezahvalno pričat o tome. I sad je ta izjava toliko izvučena iz konteksta da zbilja zvuči kao da ja nekog omalovažavam, što je apsolutno daleko od istine", nastavila je.

Foto: Instagram Franka Batelić

I sama se uvjerila da Instagram nije realnost

Također se osvrnula na svoju percepciju majčinstva koja se nakon iskustva s djecom promijenila.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja sam mislila da je život majke savršen kao na Instagramu i da sve što vidiš na Instagramu tako je to sigurno u realnosti. Djeca sve slušaju, svi sjede za stolom, svi spavaju, mame su super naspavane. Ali onda dobiješ evo nespavača, jednog s jako žestokim karakterom i onda nekako sve padne u vodu. Tako da ja iz svog iskustva pričam, ja ne mogu imat svaki dan savršeno posložen jer naravno svaka mama ima različite ambicije, različite interese, različite mogućnosti u krajnjem slučaju", rekla je.

Iako su je negativni komentari pogodili, seriju priča zaključila je pozitivnom porukom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ali ono što je najvažnije, svaka mama radi najbolje što može i želi sve najbolje za svoje dijete. Ovi grozni i zbilja otrovni i negativnih komentari su me šokirali jer sam i ja isto tako mama i čovjek, pogode me stvari koje pročitam. Jedino što bih vam htjela reći je: žene, nitko nije savršen, svi radimo najbolje što možemo, i ljudi opustite se malo. Opustite se, volite se i budite dobri jedni prema drugima", zaključila je.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Jeziv prizor: Meksikanci zbog rekordnih temperatura pronalaze mrtve majmune