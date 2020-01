FRANKA SASVIM OTVORENO: ‘Skoro sam se onesvijestila od uzbuđenja, najviše me bilo strah hoću li uspjeti izdržati’

Franka je, tvrdi, cijelo vrijeme u svojim mislima bila doma te je samo razmišljala o tome kako se što prije treba vratiti svom Viktoru

Pjevačica Franka Batelić (27) nešto manje od tri tjedna nakon što je rodila sinčića Viktora prvi put se pojavila u javnosti na dodijeli hrvatske glazbene nagrade Cesarica.

Franka je osvojila nagradu za dva hita mjeseca, lipanjski “Ljubav, ništa više” te listopadski “Sve dok sanjaš” za kojeg je osvojila i prestižnu titulu hita godine. Kako su izgledale pripreme za dolazak na tu svečanost te kako se osjeća kao novopečena mama, otkrila je za Jutarnji list.

FRANKA OSVOJILA ‘CESARICU’ I ODUŠEVILA: Manje od tri tjedna nakon poroda zabljesnula u klasičnoj kombinaciji

“Iskreno, nisam znala hoću li uspjeti doći, bilo je to upitno sve do zadnjeg trenutka. No, silno sam to željela, barem stići nakratko, nastupiti, iz poštovanja prema publici, obožavateljima koji su izdvojili svoje vrijeme da glasaju. Ipak, takav ishod, da će baš moja pjesma ‘Sve dok sanjaš’ postati Hit godine, nisam mogla niti zamisliti. Skoro sam se onesvijestila od uzbuđenja”, ispričala je.

Cijelo vrijeme mislila je na Viktora

Njezin suprug Vedran Ćorluka trenutno sa svojim klubom Lokomotiv Moskva na pripremama u Španjolskoj, pa nije mogao na dodjelu nagrada ići s njom. Malenog Viktora čuvale su obje bake, Frankina mama Ingrid i Vedranova mama Anđa.

“Nekako smo sve uspjeli organizirati jer mališa je bio baš dobar. Doma su me uređivali moja stilistica Jasenka Tudor Bevanda, šminkerica Kristina Hošnjak i frizer Martin Posavec. Nisam izgledala ni umorno? Ha, ha, ha, ha, to je moć šminke, a Kika i Martin su pravi čudotvorci, koji su moje blijedo i izmučeno lice transformirali tako da se umor ne može primijetiti. Iskreno, najviše me je bilo strah hoću li uspjeti izdržati nastup, no izdržala sam. Ispalo je znatno bolje nego što sam očekivala”, priznala je.

Franka je, tvrdi, cijelo vrijeme u svojim mislima bila doma te je samo razmišljala o tome kako se što prije treba vratiti svom Viktoru, što je i ostvarila jer se za rekordnih sat i pol već bila kod kuće.

Kad je iscrpljena gubi kilograme

“Kao i svaka majka, i ja sam sada u potpuno drugom filmu. Viktor je stvarno super bebica, a mi smo se dobro snašli u toj novoj ulozi, osim što je ta prva noć kad su nas pustili iz bolnice bila jedina kada je spavao kao klada, a Vedran i ja probdjeli smo je gledajući u njega. A kakav je sada? Mogu reći samo da Viktor ima glas na mene”, kazala je.

FRANKA SA SINOM IZAŠLA IZ BOLNICE: Pokazala što ju je dočekalo kod kuće: ‘Sad tek kreće ludilo’

Franka je skoro odmah nakon poroda povratila svoju staru liniju te izgleda fenomenalno.

“Dobila se nešto kilograma u trudnoći, no otopili su se. I inače kada sam umorna i iscrpljena, gubim kilograme, takvog sam metabolizma, genetike. Koliko sam ih izgubila, ne znam, jer sada nisam usredotočena na sebe, nego na dijete, ali se osjećam odlično”, rekla je.