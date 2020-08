FRANKA BATELIĆ DIRLJIVU OBJAVU POSVETILA SVOM SINČIĆU: ‘Maleni, znatiželjni dječače, biti ću tvoj štit, kad ga trebaš…’

View this post on Instagram

Prije samo godinu dana, kada sam mislila da imam veliki trbuh (6 mjeseci trudna) 🙈… Kada sam mislila da znam što me čeka. I onda stigne Viktor i preokrene mi život, resetira ga na nulu i krenem zajedno s njim ponovno učiti, smijati se drugačije, intenzivnije, voljeti svemirski, previše. Shvatim da dan ima premalo minuta, da je san neuhvatljiv, da briga samo raste, da nema toga što mama ne može i da nema osjećaja ravnog onome kada ti se dijete nasmije i baci u zagrljaj…. Maleni, znatiželjni dječače, biti ću tvoj štit, kad ga trebaš… tvoj vodič, kada zagusti. A ti leti.. slobodan. Ja sam uvijek tu da te ulovim… ❤️ A sada te idem gledati kako spavaš i uhvatiti te za ruku, koja svakim danom sve više raste u mojoj i uskoro će prerasti moj dlan… ali čvrsto ću ju stisnuti da ovaj trenutak ukradem zauvijek. ❤️ #bitimama #bittersweet #tb #pregnancymoments