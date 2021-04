FOTOGRAFIJA KOJA JE SLOMILA SRCE CIJELOJ NACIJI; Kraljica je sjedila sasvim sama: ‘Prvi put smo je vidjeli takvu, shrvanu i krhku…’

Britanski princ Philip, vojvoda od Edinbrugha danas je pokopan u krugu najbližih članova kraljevske obitelji

Poznata novinarka iz Londona Ana Muhar otkrila je za RTL pojedinosti o sprovodu princa Philipa, supruga kraljice Elizabete II., kojeg su mnogi opisali kao veličanstven, dostojanstven i snažan.

“Očekivali smo da će posljednji ispraćaj princa Philipa biti baš takav, no ipak ono što nismo očekivali su reakcije Britanaca, to je jedna emocija koja jest prije svega tuga. Prizor princa Charlesa kako hoda iza lijesa svoga oca sa suzama i očima, shrvana kraljica, to je ipak nešto što ostaje nakon ovog tužnog dana, to je duboko dirnulo Britance”, rekla je Muhar.

Ističe da je najneobičnije i ono što odudara broj ljudi na ispraćaju. “Iako je sve bilo jako svečano, sam ispraćaj unutar kapelice bio je jako malen, svega 30 osoba, najuža obitelj i velik dio članova kraljevske obitelji nisu mogli ni sudjelovati. Znamo da je princ Philip i sam sudjelovao u planiranju ispraćaja i ovo je nešto što bi mu se svidjelo pošto je poznato da nije volio veliku pompu”.

Susret Harryja i Williama

Na pitanje što će biti izloženo u kapelici u kojoj je tijelo princa Philipa, Muhar je rekla da ono što znamo da će tu biti njegova osobna zastava i vojna obilježja. “Osim što je bio životni suputnik kraljice Elizabete, princ Philip je bio i vojnik. Služio je u britanskoj mornarici 14 godina i borio se u 2. svjetskom ratu”.

Bilo je straha da će ponovni susret Williama i Harry skrenuti pažnju s posljednjeg ispraćaja, ali Muhar kaže da susret nije zasjenio događaj. “Činjenica je da smo svi čekali taj trenutak prvog susreta nakon više od godinu dana dvojice braće, ali ne bih rekla nipošto da je taj jedan kratak susret i trenutak u kojem su razgovarali zasjenio događaj. Bio je ovo trenutak koji je pokazao da je s jedne strane taj Hollywood i hollywodska epizoda Harryja i njegove supruge Meghan, a ovo je britanska stvarnost. To je britanski odnos prema kraljevskoj tradiciji”.

Upitana što je prva sljedeća kraljičina obaveza, Muhar je reklakako vjeruje da će se vrlo brzo vratiti obvezama. “Danas smo prvi put imali prilike vidjeti kraljicu u dubokom žalovanju, vidjeli smo da je doista shrvana i krhka i to će biti neobično Britancima koji su navikli na tu jednu snagu svoga monarha, no ne sumnjam da će se vrlo brzo vratiti svojim obavezama. Već nakon četiri dana smrti princa Philipa obavila je svoju prvu dužnost. To će biti u smanjenom obliku, ali jasno je da se vraća na posao”, rekla je Muhar.

Sama je sjedila

Njezino Veličanstvo, kraljica Elizabeta (94) danas je poslije podne snimljena kako briše suze i sa poštovanjem saginje glavu u kapeli sv. Jurja dok se posljednji put oprostila od princa Philipa, s kojim je bila u braku 73 godine. Pri tome je nosila masku i držala se mjere socijalne distance.

Bio je pripremljen popis od 800 članova kraljevskih gostiju, političara i poznatih osoba. No umjesto toga, na sprovodu je smjelo sudjelovati samo 30 ljudi i četiri pjevača, piše Daily Mail.

Zastupnik torijevaca Tobias Ellwood, kolumnistist MailOnlinea Piers Morgan i Dan Wootton te voditeljica Good Morning Britain (GMB) Kate Garraway predvodili su u pokazivanju podrške monarhu dok su korisnici društvenih mreža vladine pandemijske mjere nazivali “srceparajućim”, “okrutnim” i ‘sramotnim’.

Ellwood je naslovio fotografiju: “Bez riječi”, dok je Morgan tvitao: “Je li ikad postojala slika kraljice koja je slomila više srca? Surova razdvojenost i samoća koju su pretrpjeli mnogi u ovoj pandemiji, a koju je danas podnijela najpoznatija žena svijeta dok se opraštala od svog muža nakon 73 godine. Poražavajuće.”

