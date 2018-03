FOTO: Ispijena i neprepoznatljiva Courtney

Courtney Love se na predstavljanju svojeg novog albuma u hotelu u Las Vegasu pokušala upristojiti no bez šminke i u crnoj haljini još je više istaknula svoju ispijenost i mršavost.

Udovica Kurta Cobaina i pjevačica grupe Hole poznatija kao Courtney Love zbilja se potrudila da izgleda pristojno na promociji svog novog albuma Nobody’s Daughter. No postigla je to da izgleda zabrinjavajuće. Dok je na sebe nabacivala previše šminke i ponosno prošetavala račupanu kosu djelovala je barem puna energije, sada kada se gotovo odrekla šminke i odjenula nešto što bi se moglo nazvati i večernjom haljinom djeluje kao da je duboko ogrezla u depresiju. Da je nezadovoljna time kakva je do sad bila rekla je jasno i glasno kada je svijetu objavila da je za nju Courtney Love mrtva.

