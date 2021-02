FOTKE OD KOJIH ĆE VAM SE ZAVRTJETI U GLAVI: Ova atraktivna plavuša ima milijune pratitelja, zavirite u njezin Instagram

Mia na popularnoj društvenoj platformi ima 7,6 milijuna pratitelja

Mia Malkova, američka zvijezda filmova za odrasle, vrlo je aktivna na društvenim mrežama, a na Instagramu je prati čak 7,6 milijuna ljudi. Atraktivna plavuša najradije pozira u bikinijima, donjem rublju i drugim oskudnim kombinacijama u kojima ponosno pokazuje svoje čari.

Mia je 2019. sa streamerom Trumpom snimila pjesmu “A Whole New World”. U travnju 2020. Malkova i 11 drugih zvijezda filmova za odrasle pojavili su se u spotu za pjesmu “Still Be Friends”. U listopadu 2020. Mia se pojavila u spotu za pjesmu Ninje Sex Party-ja “Wondering Tonight”.