FOOD BLOGERICA STIŽE U VEČERU ZA 5 NA SELU: Kandidati će na jednu stvar morati posebno paziti: ‘To mi je jako važno jer odaje prvi dojam o domaćinu’

Katarina Čubela jedna je od kandidatkinja nove sezone kulinarskog showa ‘Večera za 5 na selu’

Katarina Čubela, mlada entuzijastica i food blogerica, u intervjuu za RTL otkrila je kad je spoznala svoju strast prema kuhanju, želi li se možda brendirati kroz show te planira li graditi karijeru u kulinarstvu.

“Ne smatram sebe food blogericom jer sam tek nedavno počela voditi Instagram stranicu na kojoj objavljujem fotografije i recepte pripremljenih jela. Kroz kuhanje, osmišljavanje novih ideja i dekoriranje mogu iskazati svoju kreativnost, i to me uistinu ispunjava. Oduvijek mi se sviđao ‘posao’ food blogera i onoga što sa sobom nosi, a vrijeme će pokazati kamo će me moj trenutni angažman odvesti, tek sam na početku”, objašnjava skromno Katarina, no samo jedan pogled na njezin profil na Instagramu – pokazat će vam koliko je posvećena svojim strastima.

Kuhanje voli još od malih nogu

“Strast prema kuhanju osjećam još od malih nogu. ‘Krivac’ za to je moja draga baka, koja me odmalena zvala za kuhinjski stol, frkala mi rukave i stavljala kuhaču u ruke. Uvijek smo pekle nove kolače tako da sam uz nju jako puno toga naučila, što danas primjenjujem. Sada sam joj zahvalna na tome jer znam napraviti puno toga što moji vršnjaci ne znaju”, kaže Katarina ponosno te dodaje kako više voli spravljati slastice. “Prvi recept koji sam svladala bile su slatke palačinke”, dodaje kroz smijeh. Osim po palačinkama, Katarina je među prijateljima i u obitelji “poznata” i po drugim specijalitetima. “Među svojima sam poznata po tome što uvijek kuham nešto novo i nikad ne znaju što će biti za ručak ili večeru. Uvijek kažem da je to iznenađenje”, kaže.

Recepte objavljuje na Instagramu

A ono što sprema, rado objavljuje na Instagramu. “Vodim profil na Instagramu na kojem objavljujem slastice koje pripremam u slobodno vrijeme te kroz postove dijelim recepte i upute na koji se način te slastice pripremaju. Moji se bližnji uvijek u pravom trenutku nađu u kuhinji i degustiraju pripremljene delicije, no često spremam jela za svoje prijatelje koji su uvijek sretni kada prime poziv za ručak ili večeru”, pojašnjava detaljnije te priznaje kako se nada da bi joj sudjelovanje u “Večeri za 5 na selu” moglo donijeti i nove pratitelje. A otkrila nam je i po kojim će kriterijima ocjenjivati ostale kandidate.

“Prilikom ocjenjivanja kandidata ‘Večere za pet na selu’ uzet ću u obzir angažman domaćina tijekom večere, dekoraciju stola te pripremu svakog jela. Iako puno ljudi ne pridaje pozornost dekoraciji stola, meni je to jako važno zato što odaje prvi dojam o domaćinu, a prvi je dojam uvijek najvažniji”, zaključuje.