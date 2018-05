FINANCIJSKA PROPAST POZNATOG SPORTAŠA: U vilu na Mallorci uselili mu se skvoteri, a on je morao proglasiti bankrot

Zbog duga od oko 30 milijuna kuna, njemački tenisač morao je proglasiti bankrot. Zbog velikih troškova održavanja napustio je i vilu na Mallorci u koju su sad uselili skvoteri.

Nekadašnji vladar teniskih terena, Boris Becker, prošle je godine bio prisiljen proglasiti bankrot. Zbog teške financijske situacije, i njegova vila na Mallorci ostala je napuštena, no jedan samoprozvani golišavi guru, kaže kako je odlučan u nakani da spasi to, nekad raskošno, imanje.

Georg Berres, hippy skvoter, kako su ga nazvali britanski mediji, tvrdi da nije ni znao čija je vila kad se u nju uselio te da je priču o Beckeru čuo tek prošlog tjedna kad su stigli njemački mediji.

Berres kaže kako ima namjeru udahnuti nov život 13 milijuna funti vrijednoj zgradi. Tvrdi da je već počupao sav korov te da pokupio smeće oko zdanja. On i njegova družina uselili su se u zgradi i sada kaže kako ona izgelda kao da je nitko nikada nije volio.

‘Kako je moglo doći do ovoga? Ovo je postao dom osama, gušterima i paucima. Nešto je ovdje pošlo po zlu. Netko je slušao savjete krivih ljudi’, rekao je Berres, koji redovno objavljuje snimke i fotografije s ovog imanja.

On kaže kako je spreman otići s posjeda ako mu to policija naloži, no naglašava kako se vlasnik još niikome nije žalio na njega.

Berres je živio već u nekoliko napuštenih objekata na otoku te je već ranije rekao kako on i njegova družina ne ometaju posjede već da spašavaju napuštene kuće.