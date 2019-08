FINALE SEZONE: Ivana goste oduševila slanim muffinima, no pobjedu je odnio Ljerkin ‘Pijani pivac’

‘Nisam očekivala, zaista sam mislila da ću biti druga, ali pivac je dobro pivao i zahvaljujem se svima’, izjavila je Ljerka nakon proglašenja

U petak navečer na Ivaninoj večeri se slavio kraj sezone, a glavna nagrada otišla je u ruke iskusne gospođe Ljerke. Ivana se pokazala kao dobra domaćica i sva su joj jela uspjela onako kako je zamislila, a onda ih je serivrala pred goste kako bi dali svoj sud. Za predjelo je poslužila jelo zvano “Zlatno predjelo” – krem-juhu od buče te slane muffine od tikvica koje je prvi puta radila, a njezin eksperiment se pokazao dobrim. “Predjelo je bilo fino i slatka juha od bundeve je bila jako fina”, kazao je Tomislav, a Đurđica se složila, “Ivana se stvarno potrudila i muffini su bili dobri, stvarno fenomenalno”, no Ljerki se nije svidio odabir predjela – “Juha nije predjelo, juha je za ručak, za večeru za moj pojam ne može biti…”.

Glavno jelo razočaralo

“Rolano glavno jelo”, rolade od teletine s batatom, stiglo je kao drugi slijed, a Ivana je otkrila kako to često radi, no ovaj je put meso zalila pivom kako bi bilo ukusnije, iako gosti to nisu primijetili. “Glavno jelo me razočaralo jer je bilo blago i falilo mi je začina”, komentirao je Tomislav. “Meso je bilo mrvicu suho i nedostajalo je umaka”, priznala je Aleksandra, a Ljerki je nedostajalo soli u svemu, pogotovo salati.

Za kraj, Ivana je poslužila desert “Pola kile sira i samo jedan limun” – cheesecake tortu, koju često priprema i svi je hvale, a oduševila je i kandidate. “Jako fino, lagano i osvježavajuće. Desert je bio zvijezda večeri!”, izjavila je Đurđica, a ostali su se s time složili. Tomislav i Aleksandra večeru su ocijenili sa 7 jer im je Ljerkina večera bila bolja. Ljerka joj je dala 8 jer joj je hrana bila neslana i meso suho, a Đurđa joj je isto dala ocjenu 8 zbog suhog mesa, no predjelo i desert je pohvalila. Tako je Ivana zaradila 30 bodova, što nije bilo dovoljno za pobjedu.

Pobijedio ‘Pivac’

Glavna nagrada otišla je u ruke gospođe Ljerke, koja je prva kuhala, a njezinog pijanog pivca nitko nije uspio nadmašiti. “Pivac” je odnio pobjedu. Nisam očekivala, zaista sam mislila da ću biti druga, ali pivac je dobro pivao i zahvaljujem se svima”, izjavila je Ljerka nakon proglašenja. Time je završila deseta sezona showa ‘Večera za 5 na selu’, a kandidati posljednjeg tjedna zaključili su kako će ostati dobri prijatelji te ih je gospođa Ljerka pozvala na roštilj da zajedno proslave pobjedu.