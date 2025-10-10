Filmski svijet oplakuje Damira Ibrahimovića, producenta nominiranog za Oscara

U Sarajevu je sinoć preminuo Damir Ibrahimović (61), cijenjeni bosanskohercegovački producent i suprug redateljice Jasmile Žbanić, prenosi Raport. Njegova smrt pogodila je filmsku zajednicu, a Ibrahimović je iza sebe ostavio bogatu karijeru u produkciji nagrađivanih filmova i TV serija.

Foto: Armin Durgut/pixsell

Nagrađivani projekti

Zajedno sa suprugom, Ibrahimović je vodio produkcijsku kuću Deblokada, a među projektima na kojima je radio ističu se filmovi “Grbavica”, “Na putu”, “Muškarci ne plaču” te “Quo vadis Aida?”, nominiran za Oscara i BAFTA-u 2021. godine kao najbolji europski film. Također je producirao i TV seriju “Znam kako dišeš”, koja je premijerno prikazana na Venecijanskom filmskom festivalu 2023.

Privatni život i ostavština

Rođen 18. srpnja 1965. u Sarajevu, Damir Ibrahimović završio je Ekonomski fakultet u svom rodnom gradu. Osim supruge Jasmile, ostavio je i kćer Zoe. Njegov rad i doprinos bosanskohercegovačkoj i europskoj kinematografiji ostat će zapamćeni, a kolege ga pamte po strasti, predanosti i suradnji na projektima koji su oduševili publiku i kritiku.

