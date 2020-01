FILMSKI FESTIVAL U CANNESU: Za predsjednika žirija izabran kontroverzni redatelj: ‘Bio sam istodobno šokiran i ponosan…’

Za predsjednika žirija na ovogodišnjem filmskom festivalu u Cannesu izabran je redatelj Spike Lee

Američki redatelj Spike Lee (62) predsjedat će žirijem ovogodišnjega Filmskog festivala u Cannesu, koji će se održati od 12. do 23. svibnja, objavili su organizatori. Lee je kazao da mu je čast što će postati “prva osoba iz afričke dijaspore izabrana na prestižnu poziciju predsjednika žirija najvažnijega filmskog festivala na svijetu”. “Kad su me nazvali i rekli mi da mi se nudi prilika da postajen predsjednik žirija u Cannesu 2020., bio sam istodobno šokiran, sretan, iznenađen i ponosan”, dodao je. Direktor Festivala Thierry Fremaux pojasnio je da imenovanje prvoga Afroamerikanca predsjednikom žirija u Cannesu nije nikakva politička odluka, već poruka univerzalnosti.

Nadaju se da će ‘prodrmati’ filmsku elitu

Organizatori se nadaju se da će provokativni američki redatelj uspjeti “prodrmati” svjetsku filmsku elitu. Imena ostalih članova žirija bit će objavljena u travnju. Lee je jedno od najvećih imena američke neovisne produkcije i autor filmova među kojima su “She’s Gotta Have It” (1986), “Malcolm X (1992), “Inside Man” (2006). Upravo je Filmski festival u Cannesu lansirao Leeja pošto je 1989. godine na ovom festivalu prikazan njegov film “Do the Right Thing”. Godine 2018. na istom je festivalu njegov posljednji film “BlacKkKlansman” osvojio veliku nagradu žirija, a potom je Lee za isti film osvojio Oskara za najbolji adaptirani scenarij.