FILMSKA GLAZBA ALFIJA KABILJA USKORO NA VINILU: Kolekcija sadrži dvadeset tema iz osam klasika domaćeg žanrovskog filma

Autori su najbolje teme iz Kabiljeve arhive uključili u internacionalno izdanje ‘Sex, Crime & Politics: Cinematic Disco, Jazz & Electronica from Yugoslavia 1974-1984’

Zagrebačko-riječka izdavačka kuća Fox & His Friends uskoro objavljuje kolekciju filmske glazbe Alfija Kabilja koju je proslavljeni hrvatski kompozitor skladao za klasike domaćeg žanrovskog filma. Urednici i vlasnici izdavačke kuće Leri Ahel i Željko Luketić ovo su izdanje pripremali godinu dana, istražujući zvučni materijal i birajući iz autorove arhive najbolje teme koje su uključili na internacionalno izdanje “Sex, Crime & Politics: Cinematic Disco, Jazz & Electronica from Yugoslavia 1974-1984”. Naslov je izveden iz motiva šest filmova, među kojima su prvi domaći “mekani pornić” Nikole Babića “Medeni mjesec”, zatim kultna kriminalistička drama Antuna Vrdoljaka “Deps”, “Novinar” i “‘Ambasador” Fadila Hadžića, “Usporeno kretanje” Vanče Kljakovića i “Zločin u školi” Branka Ivande. Većina glazbenih tema objavljuje se prvi put i posebno je pripremljena i restaurirana za potrebe audiofilskog vinila.

‘Kralj mjuzikla’

Alfi Kabiljo rođen je 1935. u Zagrebu. U svojoj karijeri snimio je glazbu za preko 50 filmova, stotinjak televizijskih emisija i serijala te svojim radom popratio i pomogao karijere mnogih domaćih zvijezda pop-glazbe. Autor je brojnih mjuzikla i glazbe za kazalište pa ga zato i kolokvijalno zovu “Kralj mjuzikla”, jer je “Jalta, Jalta” koju supotpisuje, od svoje premijere 1971. izvedena rekordnih tisuću puta. Kabiljo je školovani arhitekt, no glazbenu edukaciju nastavio je u Parizu, gdje odlučuje potpuno se posvetiti glazbi.

Majstorstvo Kabilja prepoznali su i inozemni producenti što ga od sredine osamdesetih odvodi u Hollywood gdje snima za MGM. Za svoj rad na filmu “Sky Bandits” (1986.), snima zajedno s londonskim The National Philharmonic Orchestra, što kasnije objavljuje najuglednija svjetska diskografska kuća Varèse Sarabande koja ga na svom obljetničkom izdanju stavlja rame uz rame sa zvijezdama filmske glazbe poput Billa Contija, Alana Silvestrija, Elmera Bernsteina, Basila Poledourisa, Hansa Zimmera, Jerryja Goldsmitha i Johna Williamsa.

Revalorizacija domaće glazbene i kulturne baštine

U svom glazbenom izrazu rado pristupa raznolikim eksperimentima te je jedan od rijetkih domaćih glazbenika koji su imali prilike raditi i na skupoj i vrhunskoj opremi poput Fairlighta CMI kojega su osamdesetih godina mogla imati samo birana imena poput The Art Of Noise, Jeana Michela Jarrea i Herbie Hancocka. Dvadeset tema iz osam filmova okupljenih na ploči “Sex, Crime & Politics” jedinstven je pokušaj revalorizacije i kulturne kontekstualizacije domaće glazbene i filmske baštine. Ovo izdanje nastavak je istraživačkih i restauratorski zahtjevnih preokupacija izdavačke kuće Fox & His Friends koja je već objavila birane radove kompozitora Tomislava Simovića, multimedijske skupine Nova Evropa i osobito hvaljen “Socijalistički disco – Ples iza jugoslavenske baršunaste zavjese 1977-1987”.