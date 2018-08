FILIP JURIČIĆ I ZARUČNICA SINU DALI ZANIMLJIVO IME: ‘Horoskop mu je takav, a i znači ljubav na engleskom jeziku’

Glumac i njegova zaručnica su prošli tjedan dobili sina. Filip tvrdi da nije on objavio fotografiju iz bolnice na Instagramu.

Filip Juričić i njegova zaručnica Nika Dogan prošlog su tjedna postali roditelji sinčića, a sada su objavili koje su mu ime nadjenuli. Dječaka rođenog na blagdan Velike Gospe nazvali su – Lav.

Odabir imena pojasnila je Nika.

PROŠIRENJE OBITELJI: Filip Juričić i zaručnica Nika dobili prvo zajedničko dijete, čestitke pristižu sa svih strana

“Horoskop mu je takav, a i znači ljubav na engleskom jeziku… Ma ni onaj Lav Tolstoj nije baš bio zanemariv”, otkrila je Nika, pišu 24 sata, kojoj je ovo drugo dijete.

Javnost je za prinovu saznala na Instagramu na profilu pod glumčevim imenom, no on tvrdi da nema Instagram i da nije on objavio fotografiju sebe i zaručnice iz bolnice.

“Ne znam od kuda toj osobi fotografija, ali netko uporno na Instagramu piše kao da sam ja, a onda se još i kolege zakače za to i povjeruju. Ponavljam još jednom, ja nemam Instagram”, rekao je Filip za Dnevnik.hr. Profil je trenutno ugašen.