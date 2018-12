FARMA DOBILA POBJEDNIKA! Trijumfom u finalnom dvoboju Saša osvojio 488.000 kuna

Saša će iz showa otići bogatiji za 488.000 kuna, ali i za neke životne lekcije poput one, kako tvrdi, da dobar čovjek uvijek pobjeđuje

Saša je u finalnom dvoboju pobijedio Juricu i postao pobjednik šeste sezone reality showa “Farma” osvojivši glavnu nagradu od 488 tisuća kuna. „Prvu pobjedu na poligonu sam posvetio Anici. Drugu sam posvetio Editi. Treću sam posvetio sebi, ali ova večeras mi je bila najbitnija – za moga sina! Jako sam ponosan na sebe!“, rekao je pobjednik “Farme”, Saša Vujnović.

POZNATI SU FINALISTI FARME’: ‘Samim time što sam ja prošao, a ne Ozren, nastao je veliki muk i jako sam sretan zbog toga

Dvoboj od četiri faze

Do glavne nagrade finaliste je čekao finalni dvoboj od četiri faze. U prvoj fazi Saša i Jurica morali su od drva sagraditi toranj do polovine zvona. U drugoj fazi čekalo ih je uže po kojem su se morali popeti da bi dohvatili sjekiru kojom su u trećoj fazi morali iscijepati balvan. Na balvanu se nalazio crveni prsten s ključevima od kojih je jedan od njih otvarao vrata staklene kutije u kojoj se nalazila štedna knjižica s 488 dukata, odnosno glavna nagrada. Dok je Jurica još uvijek cijepao balvan, Saša je polako, ali sigurno tražio ključ koji otvara vratašca staklene kutije. „U životu sam imao uspona i padova, većinom su to padovi. Iza mene je 13 tjedana borbe, sada sam pobjednik. Jedno poglavlje u životu sam zatvorio i sada otvaram novo, sada se više nikome ne moram dokazivati. O dobru i zlu sam naučio da uvijek dobar čovjek pobjeđuje, kao što se sada dogodilo. Druge je pojela pohlepa, a ja nisam bio toliko pohlepan, trud i rad se isplatio!“, poručio je pobjednik Saša napuštajući arenu.

MAJA IZGUBILA BORBU I NAIŠLA NA PROVOKACIJE: Voditelj Drele pošteno spustio nekorektnom natjecatelju

Saši pobjeda izmaknula za dlaku

Iako je očekivao pobjedu, Jurici je za dlaku izmaknula, no kaže, ipak se osjeća fantastično. „Drago mi je zbog Saše. Ja sam se suprotstavio najjače što sam mogao. Bio sam koncentriran na sve. Jednostavno je bio bolji i jednostavno je bio takav dan. Nije išlo“ poručio je Jurica. Saša je kao pobjednik zaključao vrata kuće u kojoj su farmeri boravili gotovo četiri mjeseca. Ključ je predao mentoru Joži i posljednji put zazvonio!