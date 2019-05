FANOVI SE POBUNILI RADI ISPADANJA MARKA GRUBNIĆA IZ ‘PLESA SA ZVIJEZDAMA’: ‘Nepravedno, sramota za žiri’

View this post on Instagram

Dragi moji, Bila mi je ogromna čast i zadovoljstvo biti dio projekta @plessazvijezdama Zaista se ne sjećam kada sam nešto radio sa ovoliko žara, ljubavi i emocija. Na ovom putovanju sam upoznao prekrasne ljude koji su mi postali prijatelji. Bodrili smo se, ohrabrivali i dizali kada je to bilo potrebno. @ivansaric nikada ti neću zaboraviti onu nedjelju kada sam kao malo dijete plakao na tvome ramenu, kupio si me za cijeli život, to se ne zaboravlja, hvala ti prijatelju. Plešući stekao sam prekrasno iskustvo za cijeli život, trudio sam se plesati i izgledati kao profesionalni plesač, dao sam cijelog sebe i zauvijek ću pamtiti sve ovo. Ali nakon puna 4 mjeseca svakodnevnog plesanja vrijeme je za oproštaj. Sinoć sam se oprostio tako sretan i ponosan, jer sam napravio zaista puno, napravio sam nemoguće, tamu sam pretvorio u svjetlo razbijajući predrasude o sebi iz emisije u emisiju, otplesao sam gotovo cijelu sezonu, čak 11 emisija, borio sam se hrabro za svaku sljedeću emisiju, proglasili su me čak i DOKTOROM TANGA, ali da živim još 100 života NIKADA neću zaboraviti svoj #Valcer i emociju koju sam imao plešući ga, tu noć sam pobjedio sam sebe… Pamtit ću rado i ovu #Rumbu kao svoj zadnji ples i 4 desetke za kraj… Jesam li mogao poželjeti ljepši i bolji kraj?!? 💞🔝🕺🏻 Srce mi je toliko sretno da Vam ne mogu opisati… Više od natjecanja ovo je bila zabava, radost i veselje. Svima Vama koji ste navijali za mene želim se od srca zahvaliti. Ovoliko pozitivne energije nikada u životu nisam doživio i beskrajno sam Vam zahvalan na tome, učinili ste me najsretnijim bićem na svijetu. Sretan sam jer ste pokazali da mi Hrvati poštujemo i cijenimo rad i trud, drago mi je da se ipak veselimo lijepom, pozitivnoj energiji i čistom srcu, jer ja sam upravo to davao svake nedjelje u live emisijama, a Vi ste mi za uzvrat dali ljubav i prekrasan osjećaj zbog kojeg sam svaki puta u sekundi zaboravio sve suze, ozljede, umor i ostalo. Hvala Vam svima, nije bilo lako, ali se isplatilo zbog svih Vas koje sada imam u svom životu… Srest ćemo se opet na nekom novom projektu, družit ćemo se, dio mene uvijek ćete imati. Hvala Vam za Ljubav.🥰 #10 #10 #10 #10 #DancingWithTheStars