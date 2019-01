FANOVI LJUTITI NAKON KONCERTA BALAŠEVIĆA U LISINSKOM: Kći stala u Đoletovu obranu; ‘Tata nikome ništa nije zabranio’

Slavni kantautor je oduševio publiku svojim nastupom, no razočarani su ponašanjem zaštitara koji su, smatraju, pretjerali

Đorđe Balašević je ponovno napunio dvoranu Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Obožavatelji su bili oduševljeni njegovim četverosatnim koncertom, ali ne i ponašanjem zaštitara koji su im branili korištenje mobitela.

OBJAVILA I FOTKU: Balaševićeva kći tvrdi da je Shaqiri imao erekciju na utakmici; ‘Možda se to muškarcima desi kad daju gol’

Naime, tijekom koncerta je bilo zabranjeno snimanje, a zaštitari su tu zabranu, žale se ljudi iz publike, provodili na vrlo neugodan način.

“Ja nisam imala kameru niti fotoaparat već mobitel, koji sam izvadila da pročitam poruku, samo to, još sam ga sagnula da ne svijetli, dakle doslovno 15 sek koliko treba da se pročita poruka, ako je to razlog da se digne deset ljudi u redu kako bi me izvukli na prolaz i prijetili mi izbacivanjem iz dvorane na vrlo neugodan način onda stvarno ne znam tko tu ima problem. Da sam i napravila nešto neumjesno postoji pristojna razina komunikacije. Glazbenica sam i novinarka, bila sam u mnogim dvoranama ali ovakvu komunikaciju nisam nikada doživjela no postoje i nadređeni tog mladića pa će svakako dobiti moju primjedbu”, napisala je jedna gospođa iz publike na Facebooku, dodavši:

“Nije stvar snimanja nego se nije uopće smjelo pogledati u mobitel. Dobila sam poruku, sekundu pogledala u mobitel ispod sjedala i neki neotesani klinac me izvukao kroz cijeli red, digao zgrožene ljude i počeo mi se unositi u facu da će me izbaciti van. Kažem mu: morala sam pogledati, dijete je u pitanju. Dakle, neljubaznost na visokoj razini! Nakon toga za mene je koncert bio gotov! Postoji način na koji se komunicira s ljudima, sve se da reći na pristojan način. Niti sam imala namjeru snimati, niti sam ometala ikoga.”

Neugodni zaštitari

Ona nije bila jedina koja je imala loše iskustvo.

“Da… to s mobitelima je bilo pretjerano… I situacija kad je jedna slatka djevojčica od jedno 6 godina došla pred pozornicu da Balaševiću pokloni zeca, zaštitari su skočili i pokušali je maknuti. Međutim Balašević je to vidio, sišao s bine i pozdravio se s djetetom”, napisao je drugi čovjek iz publike.

Jedan od obožavatelja smatra da je Đole kriv za takvo ponašanje zaštitara: “Zabranio snimanje. On je došao u naš grad u Zagreb u Lisinski i nešto da on brani??? Imao je naš stari vuk Oliver pravo”, napisao je, dok je drugi postavio pitanje – tko je uopće donio tu zabranu:

“Tko je zabranio snimanje? Đole ili Lisinski? U ugovoru (karta- ulaznica) ne spominje se zabrana snimanja, isto je ukazano od strane djelatnika (redara) dvorane Lisinski prilikom ulaska u dvoranu. Činjenica je da su djelatnici dvorane ( redari) non stop trčali po dvorani i upozoravali na tzv.zabranu snimanja, koristeći se i ručnim laserom kojim su označili neposlušne. Uglavnom ta djeca – djelatnici Lisinskog (redari) nisu bili na nivou svog zadatka ili jesu?”, zapitao se.

Beba Balašević: ‘To je potpuna izmišljotina’

Nakon što su komentare ljutitih obožavatelja objavili neki mediji, oglasila se i pjevačeva kći Beba Balašević.

Kaže kako je izmišljotina da je Đole zabranio snimanje i fotografiranje koncerta, već da su to pravila Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski.

“Primijetivši to, u desetoj minuti koncerta ustajem i odlazim do šefa osiguranja da zamolim da se to više ne radi. Đole silazi u publiku u jednom trenutku i zamislite… slika se s publikom. Da zaključimo, nije točno da je bilo tko od nas, a posebno ne tata bilo kome bilo što zabranio i molim vas da zadržite bar malo dostojanstva kad pišete vijesti bilo koje vrste”, poručila je Beba Balašević.