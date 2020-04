FANI STIPKOVIĆ SE JAVILA IZ NOVOG ŽARIŠTA ZARAZE: ‘Jako je tužno, u zraku se osjeti depresija, broj zaraženih je vjerojatno 10 puta veći…’

View this post on Instagram

Day 10 of quarantine🦠 Take care of yourself so you can take care of others, #stayathome and act responsible 🙌 In these hard times, being patient, following advices of @who and staying positive is a core ingredient in the recipe of successful coping with the crisis. Together we will beat this and become stronger and better humans🙏💙 …………………………………………………………………………………. 🇭🇷 Deseti dan u karanteni 🦠 Brini se za sebe kako bi se mogao pobrinuti i za ostale, budi odgovoran i #ostanidoma 🙌 U ovim teškim i kritičnim vremenima za čitav svijet, biti strpljiv, slijediti pravila Svjetske zdravstvene organizacije i ostati optimističan su ključni sastojci kako bi se što bolje nosili sa krizom. Izaći ćemo svi iz ovoga kao jači i bolji ljudi🙏💙 ……………………………………………………………………………….🇪🇸 Día 10 en cuarentena 🦠 Cuídate para que puedes cuidar los demás. Actúa responsable y #quedateencasa 🙌 En estos tiempos difíciles, ser paciente, seguir los consejos de Organización Mundial de la Salud y mantenerse positivo son los ingredientes más importantes para enfrentarse a este crisis con éxito. Juntos vamos a salir adelante más fuertes y como mejores seres humanos 🙏💙 . . . . . …………………………………………………………………………………. #fanitv #coronavirus #madrid #spain