EX-YU ZVIJEZDU NAPAO 20 GODINA MLAĐI PARTNER: ‘Strah ju je što se dalje može dogoditi’

Slađana je prijavila da je poslije prepirke njezin partner nasrnuo na nju

Pjevačicu Slađanu Milošević (64), koja je nekoć bila velika regionalna glazbena zvijezda, sinoć je u njenom stanu u Beogradu pretukao njezin dvadeset godina mlađi parter zbog čega joj je ukazana liječnička pomoć, a napadač je uhićen, piše Kurir.

Kako je potvrđeno za gore imenovani magazin pjevačica je prijavila da je poslije prepirke njezin partner nasrnuo na nju.

“Došlo je do verbalne rasprave između njih, on ju je navodno dok je bila u kupaonici grubo odgurnuo, ona je pala na wc školjku i vešmašinu. U ruci je držala njegov mobitel, koji je on oteo, opet je gurnuo i ona je pala preko kade, ali srećom nije upala u nju”, rekao je izvor.

Ukazana joj je liječnička pomoć

Pjevačica je po dolasku policije izjavila da ju je strah što se dalje može dogoditi.

“Liječnička pomoć joj je ukazana na Urgentnom centru i ustanovljene su lake tjelesne ozljede. Njemu je određeno zadržavanje i sutra će biti priveden na saslušanje”, otkrio je izvor.

Slađana je tijekom 80-ih godina bila zvijezda jugoslovenske pop scene. Prvi album “Gorim od želje da ubijem noć” izdala je 1979. godine, a s uratkom “Neutral design” četiri godine kasnije probila se je na sam vrh ondašnje glazbene scene. Godine 1984. s Dadom Topićem predstavljala je Jugoslaviju na Eurosongu s pjesmom “Princeza”.