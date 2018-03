Evo kako Dolores Lambašu doživljavaju ljudi

Nakon poduže pauze, glumica Dolores Lambaša vratila se na male ekrane. Tako je u ulozi odvjetnice Tamare možemo je pratiti u seriji Ruža vjetrova, na čijem setu Dolores uživa.

‘Dobra sam sa svima i nakon što snimanje završi odlazimo na razna društvena događanja. Moj come back odlično su prihvatili i kolege i prijatelji. Dosad sam dobila samo pozitivne komentare’, ispričala je za prilog Jutarnjeg lista, Studio Dolores.

I dok je na pitanje o privatnom životu samo kratko odgovorila:’Doista uživam u sadašnjem trenutku’, o sebi se raspričala: ‘U poslu sam nadasve profesionalna, privatno osoba koja uživa u životu i voljenim ljudima. Ljudi me često doživljavaju kao vrlo snažnu osobu, borbenu i hrabru koja uvijek zna što želi. Uvijek me ponesu vrlo srčane emocije. Prijatelji će reći-dobar čovjek, ali meni se otme ta strastvena, a opet nježna emocija, meni se na glavu nasadi moja vlastita iskrenost, prožme me od glave do pete usađena srčanost’.

Lijepa se Šibenčanka osvrnula i na životni period kada se posvetila samo privatnom.

‘Bio mi je potreban određen odmak od svega, baš kao i svima koji danonoćno rade tri godine bez prestanka. Odabrala sam uzeti sebi slobodno vrijeme i povesti jedan intiman razgovor sa sobom, da vidim gdje sam ja na pragu tridesetih’, kaže Dolores.