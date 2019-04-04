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POBJEDNICA EUROSONGA 2004.

EVO KAKO DANAS IZGLEDA LEGENDARNA RUSLANA: Ima 45 godina i u Ukrajini je još uvijek velika zvijezda

Foto: Screenshot/ Youtube Autor: Hot.hr 16:09 04.04.2019

Ruslanina pjesma ‘Wild Dances’ postala je jedan od najvećih hitova u povijesti ovog glazbenog natjecanja

Ukrajinska pjevačica Ruslana pobijedila je na Eurosongu 2004. godine u Istanbulu, a njezina pjesma “Wild Dances” postao je jedan od najvećih eurovizijskih hitova u povijesti. Ruslana danas ima 45 godina i još uvijek je popularna u Ukrajini.

Nakon Eurosonga uz glazbu se počela baviti i aktivizmom, a jedno vrijeme bila je i politički aktivna. Prošle godine na Eurosongu u Lisabonu stigla je kao podrška ukrajinskom kandidatu.

Ruslana je od 1995. godine u braku s producentom i tekstopiscem Oleksandrom Ksenofontovim koji je napisao tekst za njezin hit “Wild Dances”.

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Напередодні мені урочисто були передані ключі від 7 нових електромобілів BMW i3, придбаних для забезпечення роботи Офісу Амбасадора Відновлюваної енергії. Електрокар є невід'ємною частиною переходу всіх людей до 100% чистих джерел енергії. Я переконана, що в майбутньому електромобілі будуть не лише джерелом безкоштовного та екологічного пересування. Вони стануть ще й накопичувачами та носіями енергії на колесах. Ця технологія розвивається. Сподіваюся, що вже в недалекому майбутньому буде можливим проведення концерту, необхідну електроенергію для якого забезпечать 10-20 електрокарів. Я готова дати концерт, отримуючи живлення від електропозашляховиків, які піднімуться десь на Говерлу чи до Ніагарського водоспаду – туди, де за сьогоднішніх умов, це виглядає неможливим. Це доставка енергії в унікальні місця. І розвиток електромобілів та водневих автомобілів може дати потужний поштовх найнесамовитішим задумам. Вирушаймо в майбутнє! #renewableenergy #bmw #wildenergy #renewyear #ruslana #руслана #ruslanalyzhychko

A post shared by Ruslana Official (@ruslana.lyzhychko) on

 

Foto: Screenshot/ Youtube Autor: Hot.hr 16:09 04.04.2019

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