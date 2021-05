EVO IH, NAPOKON UHVAĆENI! J.Lo i Ben Affleck zajedno u autu, idu na romantično putovanje? Reagirao i Alex Rodriguez

Jennifer Lopez i Ben Affleck navodno su ponovno zajedno, i to 17 godina nakon prekida veze.

Bivši partneri su uhvaćeni zajedno drugi put u nešto više od tjedan dana. Naime, tabloidi pišu kako su Ben i Jennifer proveli romantični vikend u luksuznom skijaškom rezortu u Montani, gdje glumac posjeduje imanje. Snimljeni su tijekom vožnje automobilom i ukrcavanja u privatni avion.

Inače, Ben i Jennifer zaručili su se 2002., a godinu dana kasnije odgodili su zakazano vjenčanje, da bi 2004. službeno prekinuli. No izgleda da se vatra između njih još uvijek nije ugasila.

