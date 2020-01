ETO, SAD JE SVE JASNO – PRINC HARRY OTKRIO ISTINU: ‘Žalosti me što je ovako završilo, ali Meghan i ja zaista nismo imali izbora…’

Mogu zamisliti što ste sve slušali i možda čitali u proteklim tjednima. Zato želim da istinu čujete od mene, koliko je s vama mogu podijeliti – ne kao princ ili vojvoda, već kao Harry. Uvijek ću gajiti najdublje poštovanje prema baki, mom vrhovnom zapovjedniku. Nadali smo se da ćemo moći i dalje služiti Kraljici, Commonwealthu i mojim vojnim udruženjima, ali bez javnog novca. To je, nažalost, nemoguće, kazao je princ Harry

Meghan i ja krećemo u nepoznato, ali stvarno nismo imali izbora, poručio je princ Harry u prvom istupu u javnosti nakon najave odstupanja para sa službenih dužnosti u britanskoj kraljevskoj obitelji. “Želim jasno poručiti da Meghan i ja ne odlazimo nikamo”, naglasio je princ u nedjelju navečer u Londonu u govoru na dobrotvornoj večeri u organizaciji Sentebalea, organizacije za pomoć djeci južne Afrike oboljeloj od AIDS-a čiji je suosnivač.

“Ujedinjeno Kraljevstvo moj je dom i mjesto koje volim i to se neće promijeniti”, dodao je.

Par je prošlog mjeseca na Twitteru objavio da će se “povući s položaja ‘visokih’ članova Kraljevske obitelji i nastojati postati financijski neovisni”.

THOMAS MARKLE BRUTALNO SE OKOMIO NA MEGHAN: Iznio je sve pikanterije iz njezinog života

‘Nadali smo se i dalje služiti Kraljici, ali bez javnog novca. No, to je nemoguće’

“Mogu zamisliti što se sve slušali i možda čitali u proteklim tjednima. Zato želim da istinu čujete od mene, koliko je s vama mogu podijeliti – ne kao princ ili vojvoda, već kao Harry. Uvijek ću gajiti najdublje poštovanje prema baki, mom vrhovnom zapovjedniku. Nadali smo se da ćemo moći i dalje služiti Kraljici, Commonwealthu i mojim vojnim udruženjima, ali bez javnog novca. To je, nažalost, nemoguće. Pomirio sam se s time, znajući da to neće utjecati ni na mene kao osobu ni na moju odanost. Kada smo se Meghan i ja vjenčali, bili smo uzbuđeni, puni nade i spremni služiti. Zato me jako žalosti što je ovako završilo. Moja odluka da se žena i ja povučemo nije bila lagana, kazao je.

MEGHAN I HARRY ODREKLI SE KRALJEVSKIH TITULA I NOVCA! Više ne predstavljaju kraljevsku obitelj, oglasila se kraljica Elizabeta

‘Nije bilo druge…’

“Tome su prethodili mjeseci razgovora i godine izazova i znam da nisam uvijek sve radio kako treba, ali što se ovog tiče, zaista nije bilo druge”, zaključio je princ.

Tekst govora objavljen na Twitteru para, navodi BBC.

Reuters podsjeća da je princ Harry u televizijskom intervjuu objavljenom u listopadu prošle godine kazao da im teško pada ogromna medijska pozornost. Pokrenuli su i sudski spor protiv jednog lista zbog objave pisma koje je Meghan poslala ocu Thomasu Markleu.

Harry je tada ustvrdio da ih pojedini tabloidi maltretiraju kao što su svojedobno maltretirali njegovu majku, princezu Dianu, koja je poginula u automobilskoj nesreći, pokušavajući pobjeći od paparazza.

“Kada sam prije 23 godine ostao bez mame, uzeli ste me u zaštitu. Dugo ste pazili na mene, ali mediji su moćni i nadam se da će jednog dana naša zajednička uzajamna podrška biti moćnija jer se ovo ne tiče samo nas”, izjavio je tada.

Prema dogovoru postignutom u subotu s kraljicom Elizabetom i visokim članovima kraljevske obitelji, par više neće službeno predstavljati monarha. Od proljeća više neće koristiti kraljevske titule i povući će se s dužnosti, uključujući i one vojne. Zadržat će privatna pokroviteljstva i članstva u udrugama.

PRINC HARRY IZVRŠIO POSLJEDNJU KRALJEVSKU OBAVEZU PRIJE ‘PRIJELAZNOG RAZDOBLJA’: Slijedi novi život s Meghan izvan monarhije