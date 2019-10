ESTRADNE DIVE NA REVIJI POZNATE DIZAJNERICE: Ecija u izazovnoj haljini izbacila dekolte, a Nives iznenadila nesvakidašnjim izdanjem

U palači Dverce okupila su se mnoga poznata lica s domaće estradne scene

U utorak navečer u palači Dverce održala se revija modnog brenda Duchess poduzetnice Snježane Mehun i dizajnera Antuna Tina Brišara. Modni događaj privukao je poznata lica s hrvatske estrade, među kojima su se našle spisateljica i pjevačica Nives Celzijus, radijska voditeljica Ecija Ivušić, pjevačice Ivana Banfić i Kim Verson, spisateljica Josipa Pavičić, manekenke Maja Cvjetković i Antea Kodžoman, voditeljica i pjevačica Renata Končić Minea, stilist Neven Ciganović, modna agentica Tihana Harapin Zalepugin i dr.

Ecija se pojavila u dugoj bež haljini sa šljokicama i visokim prorezom u kojoj je istaknula i poprsje, dok je Nives bila “zakopčana” u crnoj haljini bez dekoltea. Ivana Banfić plijenila je poglede u dugoj kreaciji s visokim prorezom koji joj je otkrio vitke noge.

Uz Snježanu Mehun na reviji su bili njezina majka i partner, austrijski poduzetnik Franz Schillinger. “Franz je tu već par dana i podržava me. Malo mu je to sve neobično. Prošli put je bio gost, a danas, kako i sam kaže, radnik jer je pomagao, nosio vrećice i sve što ide s tim. To je onaj malo neglamurozniji dio koji ljudi ne vide”, rekla je poduzetnica za 24sata.