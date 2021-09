SVA RASKOŠ ŽENE UTKANA U 157 CM / Erotske scene za nju su mačji kašalj - full frontal, obnažene grudi i ubojito tijelo: Dame i gospodo, Salma Hayek!

Salma Hayek Jiménez Pinault je meksičko-američka glumica, redateljica, filmska i televizijska producentica te velika humanitarka. Iza nje je pozamašan filmski opus, a publika je pamti i po izrazito seksi ulogama, u kojima se čak nekoliko puta skinula do kraja. Ženstvene obline i tijelo savršenih proporcija osigurali su joj titulu seks simbola, usprkos činjenici da je visoka svega 157 centimetara. Iako danas puni 55 godina, mnogi se slažu kako vrijeme nije imalo negativnog utjecaja na njezinu bezvremensku ljepotu. Hayek se ne libi na svom Instagramu pokazati tijelo u kupaćm kostimima i za to dobiva same komplimente. Salma je od 2009. u braku s francuskim biznismenom François-Henrijem Pinaultom, s kojim ima kćer Valentinu Palomu Pinault. Prisjetie se u našoj galeriji najvrućih izdanja slavne glumice, ali unaprijed vas upozoravamo: neke scene nisu za mlađe od 18!