EROS RAMAZZOTTI STIŽE U HRVATSKU: Na blagdan Velike Gospe zapjevat će u Opatiji

View this post on Instagram

Manca ormai meno di un mese all’uscita del mio prossimo album. Il 23 novembre 2018 uscirá “Vita Ce N’è” e ‪il 17 febbraio 2019 partirà il World Tour. ‬ ‪2 anni di inteso lavoro e amore per la musica saranno anche vostri. ‬ ‪Non vedo l’ora, Eros 💪🏻‬ . Menos de un mes para escuchar mi próximo álbum. El 23 de noviembre de 2018 "Vita Ce N'è" saldrá y el 17 de febrero de 2019 comenzará el World Tour. 2 años de trabajo duro y amor por la música también serán tuyos. No puedo esperar más, Eros 💪🏻 #vitacenè #hayvida #vitacenèworldtour