EPIZODA POPULARNE SERIJE PODIGLA SVIJEST O SPOLNOM ZLOSTAVLJANJU: Broj poziva na liniji za pomoć veći za 43%!

Glumica Ellen Pompeo na kraju serije poziva gledatelje da zatraže pomoć ako su bili izloženi spolnome nasilju

Jedna je epizoda dugogodišnje i omiljene TV-serije “Uvod u anatomiju” uspjela podići svijest javnosti o spolnom nasilju te je ukazala na to kako potražiti pomoć, pokazala je američka studija. Dana 28. ožujka 2019. emitirana je epizoda pod nazivom “Silent All Ove Year” na temu pristanka na spolni odnos i seksualnog nasilja. Na kraju epizode jedna od glavnih zvijezda serije, Ellen Pompeo poziva gledatelje da zatraže pomoć ako su bili izloženi spolnome nasilju. Pojasnila je na koji način doći do besplatne nacionalne telefonske linije za seksualno zlostavljane kojom upravlja udruga RAINN (Nacionalna mreža za suzbijanje silovanja, zlostavljanja i incesta).

Nevjerojatni rezultati

Da bi istražili je li poruka imala utjecaj na gledatelje, i ako jest kakav, znanstvenici su analizirali trendove na Googleu i Twitteru dva tjedna prije i tjedan dana nakon emitirane epizode. Trevor Torgerson i njegovi kolege iz Centra za zdravstvene znanosti u gradu Tulsi u Oklahomi analizirali su koliko su često pretraživani pojnovi poput “silovanje, zlostavljanje i nacionalna mreža za pomoć kod incesta“, potom pojam RAINN, “spolni napad”, “silovanje“, “linija za pomoć kod spolnog nasilja”, kao i tvitovi u kojima se spominje @RAINN. Istodobno su kontaktirali RAINN da bi dobili podatak o broju poziva 48 sati nakon emitiranja epizode.

Prijava na Twitter račun @RAINN i tvitovi u kojima se spominje “linija za pomoć pri spolnom napadu” povećala se za 1,097 posto dan nakon emitiranja epizode”, rekao je student medicine Trevor Torgerson. Broj poziva povezanih sa spolnim nasiljem posebnoj liniji “National Sexual Assault Hotline” povećao se za čak 43 posto u prvih 48 sati nakon emitiranja epizode, a pretraživanje termina “RAINN” bilo je za 41 posto veće nego što se očekivalo. Broj tvitova u kojima su se spomenuli pojmovi “RAINN” i “linija za prijavu spolnog nasilja” povećani su za 292 posto više nego što je uobičajeno.

Stigmatizirana scena

Autori studije istaknuli su da su Google i Twitter samo dvije mjere za podizanje svijesti i angažmana javnosti kada je posrijedi spolno nasilje. Ranije studije su pokazale da gledatelji puno nauče gledajući TV-emisije, a nerijetko i djeluju nakon što su pogledali neku emisiju, kazala je Kate Langrall Folb, ravnateljica udruge Hollywood, zdravlje i društvo. Zbog svega spomenutog nam je vrlo važno da podaci i prikazi zdravlja budu što točniji, rekla je. “TV-priče mogu imati snažan utjecaj na gledatelje, a kada ih povežemo s konkretnim potezima, poput telefonskih linija ili internetskih stranica, vidimo značajne rezultate, obično neposredno nakon objave”, kazala je Folb.

Autori studije kažu da je epizoda možda imala snažniji utjecaj na gledatelje zbog karizme glavne glumice. U epizodi je bila prikazana scena u kojoj liječnici pružaju pomoć žrtvi silovanja. “Činjenica da se u emitiranoj epizodi obrađivala tema koja je već dugo stigmatizirana, vrlo je važna”, rekao je Torgerson.