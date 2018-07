EMOTIVNA SEVERINA SE PRISJETILA DAVNE ’98.: Objavila snimku s dočeka brončanih Vatrenih i obratila se današnjima

Bilo je divno u Poreču, hvala @riseupfestivalporec ❤️ costume by @matijavuica 😍 #porec #music #concert #riseupfestival #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina

A post shared by Severina Kojic (@severina) on Jul 8, 2018 at 7:18am PDT