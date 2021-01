EMOTIVNA LADY GAGA NAKON IZVEDBE AMERIČKE HIMNE NA INAUGURACIJI: ‘Za mene je to bila velika čast’

Pop diva Lady Gaga otpjevala je američku himnu “The Star-Spangled Banner” na inauguraciji novog predsjednika SAD-a Joea Bidena. Ona je na svom Twitter kazala kako je to za nju velika čast.

“Pjevati američku himnu ispred američkog naroda za mene je bila velika čast. Pjevat ću tijekom ceremonije, u tranziciji između 45. i 46. predsjednika SAD-a. Namjera mi je priznati našu prošlost, biti lijek za našu sadašnjost i strastvena za budućnost u kojoj radimo zajedno s ljubavlju. Pjevat ću u srcima svih ljudi koji žive na ovoj zemlji. S poštovanjem i ljubaznošću, Lady Gaga”, napisala je.

Singing our National Anthem for the American People is my honor. I will sing during a ceremony, a transition, a moment of change—between POTUS 45 and 46. For me, this has great meaning.

— Lady Gaga (@ladygaga) January 20, 2021