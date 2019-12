EMOTIVNA ISPOVIJEST VLATKE POKOS: ‘Jedino što ljudi meni imaju za reći i zamjeriti jest to da sam bila Dikanova priležnica…’

View this post on Instagram

#womanempowerment #strength #resistance #bravery #canada #croatiangirl Neki portali namjerno krivo i mizogino prenose moju jucerasnju objavu ismijavajuci se iz mojih godina. Kad govorim o mladim ljudima koji napustaju zemlju ne mislim na sebe (uostalom moja je situacija vrlo specificna). Ne skrivam svoje godine niti ih se sramim, naprotiv. Imam punih 49 godina i veselim se svom 50-om rodjendanu!! Koji namjeravam proslaviti s mojim dragim prijateljima u Hrvatskoj! Imam puno snage, izgledam i osjecam se sjajno i na tome sam beskrajno zahvalna. Zrelost ima puno lijepih strana i nema razloga za strah😊