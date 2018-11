EMINEMOVA KĆI POKAZALA GRUDNJAK, OBOŽAVATELJI OSTALI U ŠOKU: ‘Izgledaš kao da imaš 45’

Na zadnjoj fotografiji, atraktivna Halie pozirala je u prozirnoj majici ispod koje se nadzirao grudnjak, a u kratkom roku je dobila gotovo 100 tisuća lajkova

Hailie Scott Mathers, kći popularnog repera Eminema, sve više i više pažnju privlači svojim seksipilnim kombinacijama.

Studentica psihologije na sveučilištu u Michiganu držala se podalje od medijske pozornosti sve dok nije otvorila za javnost svoj Instagram profil na kojem ju prate brojni obožavatelji lika i djela njezinog oca Eminema.

EMINEMOVA KĆI ODUŠEVILA FANOVE: Za festival obukla kratku kožnu minicu i prozirni top

Na zadnjoj fotografiji, atraktivna Halie pozirala je u prozirnoj majici ispod koje se nadzirao grudnjak, a u kratkom roku je dobila gotovo 100 tisuća lajkova.

‘Kakav otac, takva kći’

“Kakav otac, takva kći”, “Trebala bi biti model”, komentirali su obožavatelji. Ipak, našlo se i onih koji nisu oduševljeni izgledom mlade studentice.

“Kao da je Eminem imao platičnu operaciju i onda otišao na dozu botoksa”, “Izgledaš kao da imaš 45”, pisalo je ispod izazovne fotografije.

Hailie je spomenuta u brojnim hitovima američkog repera poput: “’97 Bonnie & Clyde”, “Hailie’s Song”, “My Dad’s Gone Crazy”, “Like Toy Soldiers”, “Mockingbird”, “Forgot About Dre”, “Cleanin’ Out My Closet”, “When I’m Gone”, “Going Through Changes”…