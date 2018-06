Čini se da Emily baš nije oduševio francuski restoran ili ima vrlo neobičan način pokazivanja oduševljenja.

Emily Ratajkowski na Instagramu je objavila fotografiju iz pariškog restorana u kojem pokazuje dva tanjura, no njezin izraz lica govori da baš nije oduševljena hranom. No, to nije zasmetalo njezinim fanovima koji su na fotografiji pronašli ponešto za sebe. Njima je pravi desert bio dekolte supermodela, a sve što im je servirala Emily pogledajte u nastavku:

EmRata x BurRata A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Jun 1, 2018 at 12:46pm PDT