EMILIO JE PROŠLOST: Nakon nekoliko mjeseci veze glumica Katie Holmes prekinula vezu s kuharom: ‘Bilo je divno dok je trajalo’

Nakon osam mjeseci veze prekinuli su Katie Holmes i Emilio Vitolo Jr.

Emilio je nasljednik njujorškog restorana Emilio’s Ballato.

“Prekinuli su prije nekoliko tjedana. Nije bilo nikakve drame. Bilo je divno dok je trajalo, no jednostavno nisu imali iste ciljeve”, rekao je izvor blizak paru i nadodao:

Ostali su prijatelji

“Emilio ne žali za ničim, no njegov je život u New Yorku. Katie Holmes, s druge strane, ne može dočekati da ponovno počne raditi i putovati”, rekao je izvor za US Weekly.

Navedeni medij dobio je od Kateinog glasnogovornika službenu izjavu u kojoj stoji da je par prekinuo, ali i da ostaju prijatelji.

Glumica trenutno snima novi projekt ‘The Watergate Girl’, dok Vitolo pomaže ocu u obiteljskom restoranu.