Prsti blogerice su često tema rasprave ispod njezinih fotografija, ali ovoga puta su komentari baš brutalni.

Ella Dvornik je jučer objavila fotografiju na kojoj je reklamirala brendove odjeće, a pažnju su najviše privlačile njezine sandale, odnosno, njeni nožni prsti.

“Vrijeme je za otvorene cipele. Pozdrav toplom vremenu”, napisala je blogerica uz fotografiju, a uskoro su se počeli nizati kritike.

“Inače si mi uvijek fora, al ovo sve skupa mi je očajno. Neuredno. Noge bez laka su mi 2x očajne. Kosa kao ono raščupana sam i masna danas, ali to je valjda in. Bitno je da se sve izreklamira i da je sve uvijek i zauvijek oversized”, “Sve je ok osim nožnih prstiju… Valjda bi palac trebao bit najveći”, “Baš ne možeš da ne vidiš prste. Ja sam uvijek za to što se može prekriti, sakriti bolje to napraviti. Sorry ali grozno izgleda”, neki su od komentara.



Ubrzo su joj obožavatelji stali u obranu i napisali joj da izgleda odlično.

“Zamisli žena nema savršene nožne prste i pokaže javno svoje komplekse,žalosno na kraju da te ekipa popljuje”, jedan je od komentara. Naposlijetku se javila i sama Ella i dala hejterima do znanja što misli o njihovim kritikama.