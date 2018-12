ELLA ROMANTIČNOM FOTKOM S CHARLESOM RASPEKMEZILA FANOVE: ‘Engleski šarm i hrvatski bunt’

View this post on Instagram

Ljudi, od kad su Vlogmasi u opticaju uopce nemam vremena za fotke 😂 pa evo jedna od mene i tatice da se nade. Uzivamo u ovom adventu i zelimo vam da i vi uzivate u ovom predivnom dobu u godini. Nadam se da ste dobro. Vlogmas 6 ide online sutra. Jos snimamo.