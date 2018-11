ELLA OTKRILA ŠTO NIKAD NIJE IMALA U DJETINJSTVU: ‘Roditelji mojih frendova su to uvijek radili, ali moja mama nije’

View this post on Instagram

Sjećam se kad sam bila klinka da su roditelji mojih frendova uvijek rezali lentice na Čokolinu da dobe kalendar. Moja mama nije 🤣, sad imam traume zbog toga, al evo, druga sreća 😊 Još uvijek je rezanje lentica u opticaju za dobivanje kalendara. Napokon ću moć maknut to s bucket liste.