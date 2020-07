ELLA DVORNIK ZGROŽENA PONAŠANJEM MLADIH KOD HNK: ‘I mi smo cugali vani, ali pišanje po stepenicama HNK?!’

‘Meni je HNK najljepša zgrada u Zagrebu! Nije zaslužila da joj ovo radite’, istaknula je influencerica

HNK je posljednjih mjeseci glavno okupljalište mladih, a svakog vikenda tamo možete vidjeti stotine mladića i djevojaka koji se skladno druže.

No, kako to obično biva, idila nije potrajala dugo, već su javnost preplavili ne baš lijepi prizori koji su dočekuju prolaznike dan nakon okupljanja.

Operni pjevač Ronald Braus na Facebooku je podijelio fotke črčkarija na zidu i mokraće na ulazu u HNK, što je zgrozilo i Ellu Dvornik.

“Totalno sam za da se ljudi druže i zabavljaju vani. I mi smo ko tinejdžeri cugali na Ribnjaku, po garažama, na trgu i parkovima. Na Zrinjevcu, Tomislavcu… Al kupili smo za sobom smeće, ponosili se time… I nikad nam nije palo na pamet pišati po javnim površinama, a kamoli ŠARATI KULTURNE ZNAMENITOSTI!!!!!! Ok, shvaćam da je toalet kod Pravnog fakulteta zatvoren nakon 21 (nadam se da će ga otvoriti) i sad su doveli toitoi koji fakat izgleda nakaradno tu, al ajde. Al pišati po stepenicama?!? Po HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU!!! Pa ako već moraš, pa imaš travu, drvo…Ppa zaista ne shvaćam. Meni je HNK najljepša zgrada u Zagrebu! Nije zaslužila da joj ovo radite! Ajde brinite o svom gradu ako već drugi neće. Zabavljajte se i uživajte u životu, al nemojte uništavati ove predivne zgrade i baštine”, napisala je influencerica.

Reagirali su i njezini pratitelji koje su fotke također razbjesnile. “Duša me boli, prejadno”, “I moja ekipa je mlada, ali je odgovorna i naučena da se može zabaviti i bez uništavanja tuđe imovine ili još bolje, Hrvatskog narodnog kazališta”, “Kakva kultura, sad uzeti otiske s boca i urina i redom nek farbaju i čiste kad su face”, “Nemoguće da toliki grad nema kamere kako bi kaznila one koji to rade. Kad već nisu naučili na lakši način, neka nauče uz kazne”, samo su neki od komentara.