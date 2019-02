ELLA DVORNIK ZBUNILA PRATITELJE NA INSTAGRAMU: ‘Zašto je Balie na lancu?’

View this post on Instagram

Danas je bio bas naporan dan od 7 ujutro. Spavala sam u povremenim taxi voznjama izmedu tocaka. Tek sam sad dosla doma, i dode mi da spavam do ponedjeljka. Jel nam proslo ono depresivno razdoblje sijecnja i veljace? Hoce li nam bit ljepse u Ozujku? Kakav je vama dan bio?