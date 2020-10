View this post on Instagram

Nebitno za vas , al da vam javim. Charlesu i meni je danas 7 godina. Kako sam izdrzala ovih 7 godina ne znam 😂 a on samnom, jos manje 😂 al eto nas. Jedna slika prije djece, botoxa, diptrije, plasticnih operacija i sijede kose 😂 ( i kilograma)