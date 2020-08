ELLA DVORNIK SE POTUŽILA FANOVIMA: ‘Tijelo mi stari, ali glava nikako da se trgne…’

View this post on Instagram

Osjecam se nekako sretnije i opuštenije ovih dana. Lupila me pozitiva, kreativnost, imam ideja 😅 jedino je vremena premalo. I svako malo se sjetim da mi je uskoro 30. Rodendan. A u glavi kao da mi je 21. Tijelo mi stari , ali glava nikako da se trgne :) i prolazim liste da vidim, jesam li postigla sve sto zelim do tog velikog 30. Rockasa? Mislim cemu te liste zapravo? I onako cu imat novu do 40. 😂 gdje je prošlo 10 godina? Otkud mi djeca ?🤣 imam ih 2.!!! Imam i muža 🤪 otkud mi muž? Šta se dogodilo? Možemo li malo usporiti? Mislim beba samo što ne prohoda ahaha, i njoj je 6 mjeseci za 3 dana!!! Ko da se rodila jučer. Ok moram se smirit 🙈 al veselim se novom destljecu , iako je tel za 4 mjeseca 🙌🏻