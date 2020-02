ELLA SE JAVILA IZ BOLNICE, HOSPITALIZIRANA JE ZBOG KOMPLIKACIJA U TRUDNOĆI: Porukom koju je poslala Charlesu rastopila je Instagram

View this post on Instagram

Na danasnji dan prije 6 godina smo se uselili skupa. Na danasnji dan prije 4 godine smo se zarucili iapod planine Fuji. Na danasnji dan prije godinu dana smo se vjencali u Las Vegasu. I na danasnji dan slavimo prvu godisnjicu braka :) Iako sam ja u rodilistu , a on s Balie doma, ima i nesto romanticno u tome ❤️ oboje cuvamo malene dok cuvamo jedan drugoga. Sretno Valentinovo svima zelim :)