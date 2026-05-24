Ella Dvornik sažela tjedan u video: 'Da možete bilo što u tjednu promijeniti, što bi to bilo?'

Ella Dvornik sažela tjedan u video: 'Da možete bilo što u tjednu promijeniti, što bi to bilo?'
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Pitanje je otvorilo lavinu komentara. Mnogi su se, poput nje, požalili na nedostatak vremena zbog kućanskih poslova

24.5.2026.
17:34
Antonela Ištvan
Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Ella Dvornik (35), u kratkom je videozapisu pod nazivom "Tjedan u sekundama", sažela svoju kaotičnu, ali ispunjenu svakodnevicu, otkrivajući kako izgleda život majke dvoje djece koja balansira između kućanskih poslova, poslovnih obaveza, čestih putovanja i nezaboravnih obiteljskih trenutaka.

Video započinje prizorima s kojima se mnogi mogu poistovjetiti: Ella posprema stan, od slaganja jastuka na kauču do čišćenja kuhinje i automobila. No, rutina se brzo prekida dinamičnim kadrovima putovanja, pri čemu je vidljivo da tjedan provodi na relaciji Zagreb - Bale. Među njima se posebno ističe obiteljski posjet Muzeju povijesti videoigara u Zagrebu. Kamera bilježi oduševljenje djece arkadnim igrama, ali i zanimljive izloške poput memorabilija iz kultne igre "Fallout", što pokazuje da Ella i u slobodno vrijeme bira nekonvencionalnu zabavu. Tjedan je bio ispunjen i kreativnim trenucima, od slaganja impresivnog buketa ruža od 'legića' i Super Mario kocki do crtanja lika Kuromi u graffiti stilu i odlaska u kino.

Upravo je ta mješavina privatnog kaosa i profesionalnih obaveza ono što je potaknulo Ellu da svoje pratitelje upita: "Da možete bilo što u vašem tjednu promijeniti, što bi to bilo?".

Pitanje je otvorilo lavinu komentara. Mnogi su se, poput nje, požalili na nedostatak vremena zbog kućanskih poslova. "Da imam nekog tko mi čisti i kuha jer mi to doslovno oduzima vrijeme, a trebam to raditi svaki dan iz početka", napisala je jedna pratiteljica, dok je druga dodala kako najveću nagradu zaslužuje svatko s ADHD-om tko uspije pospremiti stan. Vrhunac tjedna, sudeći po snimkama, bio je susret s merkatom u Zoološkom vrtu, koji je raznježio i Ellu i njezine pratitelje. Njezin "tjedan u sekundama" nije samo zabavan sadržaj, već i podsjetnik da se u svakoj, pa i najužurbanijoj rutini, mogu pronaći trenuci za igru, kreativnost i povezivanje s voljenima. 

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
