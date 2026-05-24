Ella Dvornik sažela tjedan u video: 'Da možete bilo što u tjednu promijeniti, što bi to bilo?'
Pitanje je otvorilo lavinu komentara. Mnogi su se, poput nje, požalili na nedostatak vremena zbog kućanskih poslova
Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Ella Dvornik (35), u kratkom je videozapisu pod nazivom "Tjedan u sekundama", sažela svoju kaotičnu, ali ispunjenu svakodnevicu, otkrivajući kako izgleda život majke dvoje djece koja balansira između kućanskih poslova, poslovnih obaveza, čestih putovanja i nezaboravnih obiteljskih trenutaka.
Od usisavača do arkadnih igara
Video započinje prizorima s kojima se mnogi mogu poistovjetiti: Ella posprema stan, od slaganja jastuka na kauču do čišćenja kuhinje i automobila. No, rutina se brzo prekida dinamičnim kadrovima putovanja, pri čemu je vidljivo da tjedan provodi na relaciji Zagreb - Bale. Među njima se posebno ističe obiteljski posjet Muzeju povijesti videoigara u Zagrebu. Kamera bilježi oduševljenje djece arkadnim igrama, ali i zanimljive izloške poput memorabilija iz kultne igre "Fallout", što pokazuje da Ella i u slobodno vrijeme bira nekonvencionalnu zabavu. Tjedan je bio ispunjen i kreativnim trenucima, od slaganja impresivnog buketa ruža od 'legića' i Super Mario kocki do crtanja lika Kuromi u graffiti stilu i odlaska u kino.
Upitala pratitelje
Upravo je ta mješavina privatnog kaosa i profesionalnih obaveza ono što je potaknulo Ellu da svoje pratitelje upita: "Da možete bilo što u vašem tjednu promijeniti, što bi to bilo?".
Pitanje je otvorilo lavinu komentara. Mnogi su se, poput nje, požalili na nedostatak vremena zbog kućanskih poslova. "Da imam nekog tko mi čisti i kuha jer mi to doslovno oduzima vrijeme, a trebam to raditi svaki dan iz početka", napisala je jedna pratiteljica, dok je druga dodala kako najveću nagradu zaslužuje svatko s ADHD-om tko uspije pospremiti stan. Vrhunac tjedna, sudeći po snimkama, bio je susret s merkatom u Zoološkom vrtu, koji je raznježio i Ellu i njezine pratitelje. Njezin "tjedan u sekundama" nije samo zabavan sadržaj, već i podsjetnik da se u svakoj, pa i najužurbanijoj rutini, mogu pronaći trenuci za igru, kreativnost i povezivanje s voljenima.