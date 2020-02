ELLA DVORNIK RODILA DRUGO DIJETE! Otkrila je i neobično ime bebe, sigurno ga još niste čuli

View this post on Instagram

Tata @charles_pearce nas je coprao i stigla sam vam na svijet 20.02.2020 u 18:17h cak 5 tjedana ranije 🤗 mama se htjela odmoriti pa me je drzala u tajnosti, al ja sam vam jako sretna sto vam napokon mogu svima reci bok! I jedno veliko veselo hvala svima u @rodilistepodobnik koji su se pobrinuli da stignem na svijet zdrava i vesela ❤️ jedva cekamo da se upoznamo i s Balie! Puno pusa od ponosnih roditelja i Lumi Wren 🐥 mama smijes popiti pivo! #StiglaJe #Itsagirl #babygirl