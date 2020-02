ELLA DVORNIK POZIRALA U GAĆICAMA U 34. TJEDNU TRUDNOĆE: ‘Žensko tijelo je čudesno, divna si’

View this post on Instagram

Iako sam htjela bas da mi profi fotograf napravi fotke pod zadnje dane, jer s Balie nisam isto stigla. Sad kad kratim dane cekajuci, napravila sam si sama neki dan s mobitelom DIY trudnicke fotke u svojoj sobi 😁 pa ako netko od vas isto dane krati u iscekivanju, evo ideje s kojom se mozete pozabaviti. Dobro jutro svima! #34weekspregnant #maternityshoot #maternityphotography #diymaternityshoot #diymaternityphotos