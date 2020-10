ELLA DVORNIK PORUČILA FANOVIMA: ‘Molim sve da me otprate ako ne podržavaju gej zajednice! Fakat vam nije mjesto ovdje’

Influencerica je odgovorila i pratiteljici kojoj smeta što će djeca gledati kako se ‘tata i tata ljube’

Ella Dvornik na Facebooku je otkrila svoje mišljenje o papinoj podršci legalizaciji gej životnog partnerstva. “Počinjem vjerovati u čuda”, napisala je uz objavu.

U komentarima je detaljnije pojasnila svoj stav.

ELLA DVORNIK POSVAĐALA PRATITELJICE NA FEJSU: ‘OMG. Žena stavila sliku djeteta, a ovdje nastade kaos’

“I ja sam u ‘braku’ i iskreno ta riječ mi ne znaci ništa vise nego nekome papir civilne zajednice. Jer ne vjerujem u boga ni crkvu i udala sam se jer nam je sustav takav da pola tog ne možeš bez debilnog papira. A žao mi je gay parova koji jesu katolici i kojima riječ ‘sveti brak’ zaista nešto znači. Jer zaslužuju to imati ako im je to bitno. Ja kao ateist heteroseksualac ne smatram ‘sveti brak’ ikakvom bitnom stavkom u svom životu jer sam u vezi iz ljubavi, a ne zbog naziva. Ali da okrenete glavu i mislite da gay ljudi nisu vjernici i ne zaslužuju biti dio te zajednice ako oni to žele, vrednuju i žive… To je jedan drugi level netolerancije…”, napisala je influencerica.

Komentatori su iznijeli svoje mišljenje. Neki su podržali prava homoseksualaca, drugi tvrde kako se radi o legalizaciji civilnog partnerstva, a ne braku, a treći smatraju kako je sve to pogrešno.

Ella je odlučila odgovoriti jednoj pratiteljici koja misli da je neprimjereno da djeca homoseksualaca gledaju kako se “tata i tata ljube”.

ELLA DVORNIK POTAKNULA RASPRAVU O VAŽNOJ TEMI PA OSTALA U ČUDU ZBOG ZAKONA: ‘Meni je smiješno da država odlučuje umjesto žene…’

“Ne kakaj. Djeca trebaju ljubav i podršku i biti u sretnom okruženju. Jebe im se koji spol kojeg ljubi. Dok hetero ljudi bacaju djecu s balkona, pliz reci mi kako gay parovi uništavaju djecu. Vole ih još više jer ih nemaju priliku imati. Djeca zaslužuju odrasti, naučiti i biti svoji ljudi i nitko im ne smije to oduzeti ni gay parovi ni hetero ni samohrani! Svi smo jednako odgovorni”, odgovorila joj je Ella.

Sve je zaključila komentarom u kojem je pozvala sve neistomišljenike da ju prestanu pratiti. “Molim sve da me unfollowaju ako ne podržavaju gay zajednice! Fakat vam nije mjesto ovdje”, napisala je influencerica.