ELLA DVORNIK POKAZALA TRBUH TRI MJESECA NAKON PORODA: ‘Imam puno toga za srediti…’

View this post on Instagram

Sve to dobro izgleda kad upakiramo u trapke 😂 al iskreno…Nisam nikad bas uporna bila u fizickim aktivnostima. Uzela sam zdravo za gotovo cinjenicu da sam prirodno “vitka” bila. Medutim biti mrsav i vitak ne znaci biti zdrav i u kondiciji. Kolko puta sam pogledala before and after fotke drugih ljudi u deset godina, koliko sam puta mogla krenuti od danas, izdrzati malo napor za bolje rezultate kasnije, a bas nikad nisam bila dovoljno uporna da izduram do kraja. Jedini razlog tome je sto sam nestrpljiva sto ocekujem brze rezultate jer mi je demotivirajuce mucit se bez da vidim promjene brzo. Al moguce je brzo vidit rezultate al onda treba bit ustrajan u svemu. Do sad nisam bila, nadam se da cemo si skupa svi dat jednu nogu u dupe i izdurati do kraja 💪🏻💪🏻 idem na pinterest gledat tude transformacije da se nabrijem na sutra! 😂😂😂 Sta vas motivira da ne odustanete???