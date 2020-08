ELLA DVORNIK POKAZALA TRBUH I OTKRILA FANOVIMA ŠTO JU SMETA: ‘Ta kuja ne ide nikamo dok ne odluči otići’

View this post on Instagram

Jutro zene! Kao sto sam rekla jucer u storiju ovaj tjedan sam uspjela samo jedan trening odradit. Bio mi je lud tjedan i iskreno uzasno me demotiviralo to, odma mi je i prehrana otisla u tri klinca. Kad zaboravim napor teretane onda je lako pojest kruh, cokoladu, tjesteninu. Nije pomoglo ni sto sam bila u ciklusu pa sam uz sve to jos bila i zivcana i emotivna. Danas eto idem na trening, najvise iskreno zbog vas. Nekako mi je krivo da vas se skupilo tu 35000 a da ja ne postignem cilj 😂 djaba onda cijeli profil. U svakom slucaju mnogo vas pita za vjezbe u teretani i prehranu. Razlog zasto nisam djelila sad je jer realno cekala sam da vidim rezultate. Bilo bi glupo da vam snimam nesto a da ne djeluje ili je krivo. Bas zato sam si dala 60 dana. I evo 30 je skoro vec proslo a rezultati se vide. Cilj mi nije samo skinut kile vec se zelim definirati, i obecajem da kad dodem do 01.08 i budem imala konkretnije rezultate da cu vam podjeliti sve s @monika.bukovac . Onda cete i same moci vidjeti da djeluje. I ne necu vam lagati za prehranu, nisam se strogo svega odrekla, i necu vam govoriti da sam savrseno sve odradila. I meni se nekad neda, i preskocim, i budem umorna i bezvoljna i jede mi se slatko, i tjestenina i secer u kavi, i uopce se ne opterecujem griZnjom savjesti. Znam da bi vise odricanja donjelo vise rezultata, al ja vise nisam single curka bez obaveza, imam i djecu i obaveze i posao i muza i kucanstvo i naravano da ne mogu i nemam uvijek vremena biti na strogom rezimu. Al o tome vise uskoro, samo sam vam htjela rec da ne brinete i da vam ne bude krivo. U svemu treba biti umjeren i to je ok ✌🏻 idemo polako, bolje polako nego nikako!